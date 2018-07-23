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Украина разрабатывает проект санкций против российских СМИ в Крыму

23.07.2018 07:15
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Украина разрабатывает проект санкций против российских СМИ в Крыму

Проект разрабатывается Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания совместно с СБУ, Министерством юстиции, Министерством иностранных дел и Министерством информационной политики

Украина планирует ввести санкции в отношении всех причастных к распределению радиочастот в аннексированном Россией Крыму, где вещание СМИ станет на 75% украиноязычным.

Об этом заявил член Нацсовета по вопросам телерадиовещания Сергей Костинский в эфире "Радио Крым. Реалии".

"Мы собрали всю информацию, где в Крыму вещают российские радиостанции и каналы – об их руководителях, владельцах, обо всех чиновниках, которые распределяли частоты между этими радиостанциями. Это 500 страниц большого документа, финальную версию которого мы вскоре планируем презентовать. Все эти люди получат по заслугам", – заявил Костинский.

 

По его словам, Нацтелерадио сотрудничает с прокуратурой АРК, СБУ, Министерством юстиции, МИД, Министерством информационной политики в этом вопросе.

"Это наш совместный проект ... где-то в сентябре мы сможем его полноценно представить", – добавил он.

Ранее Костинский заявил, что с октября 2018 г. украинские СМИ, вещающие на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, а также на территорию аннексированного Крыма, будут вести программы на 75% на украинском языке.

 

Источник: https://www.segodnya.ua 



Теги: Украина, Донбасс, Крым, СМИ, санкции
 
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