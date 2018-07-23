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Усик прокомментировал идею присвоения ему звания Героя Украины

23.07.2018 14:39
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Усик прокомментировал идею присвоения ему звания Героя Украины

Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, заявил, что не слышал об идее присвоения ему звания Героя Украины.

Украинский боксер Александр Усик, который накануне стал абсолютным чемпионом мира в первой весовой категории, заявил, что не слышал об идее присвоения ему звания Героя Украины. Об этом он сообщил в аэропорту Киев после прибытия из Москвы, где проходил его поединок с россиянином Муратом Гассиевым, пишет Радио Свобода в понедельник, 23 июля.

"Я об этом не знаю ничего, я не читал. Не могу вам ничего сказать. Если честно, мне кажется, что они (украинские власти, - ред.) преувеличивают мои возможности", - сказал Усик.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Владимир Гройсман предложил присвоить Усику звание Героя Украины.

Напомним, кроме статуса абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе, Усик стал обладателем кубка Мохаммеда Али и пояса журнала The Ring.

Источник : https://korrespondent.net/sport 



Теги: Донбасс, спорт, герой Украины, звание, боксер
 
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