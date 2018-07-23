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В Украине придумали, как спасти страну от санкций ЕС
Украина подписала соглашение о внесении изменений в конвенции об избежании двойного налогообложения (MLI), котороя должно спасти страну от попадания в оффшорный список и санкций ЕС, передает УНН со ссылкой на сообщение Минфина.
“И.о. министра финансов Оксана Маркарова в Лондоне подписала конвенцию MLI”, — говорится в сообщении.
Благодаря этому Украина получит возможность одновременного внесения изменений во все или некоторые действующие Конвенции об избежании двойного налогообложения. Таким образом, страна сделала важный шаг в рамках Плана действий для борьбы с размыванием базы и выводом прибыли из-под налогообложения (План действий BEPS).
“Конвенция позволит уменьшить перемещение украинского капитала в юрисдикции с низким уровнем налогообложения с целью минимизации налоговых обязательств, что, в свою очередь, будет способствовать увеличению доходов бюджета”, — пояснили в Минфине.
Теперь, парламент должен ратифицировать Многостороннюю конвенцию MLI.
Ранее СМИ писали, что Украина должна ратифицировать соглашение MLI до конца текущего года, иначе страна рискует оказаться в списке оффшоров ЕС и подвергнуться определенным экономическим санкциям от европейцев.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, Европейский союз, санкции
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