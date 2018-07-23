В зоне ООС создали спецподразделения с мощным оружием

23.07.2018 13:20

На Донбассе в зоне ООС создали подразделения по борьбе с бронеобъектамы и укреплениями боевиков из состава расчетов ракетных противотанковых комплексов.

Штаб ООС сообщает, что украинские военные активно ведут подготовку по уничтожению бронированной техники боевиков и укреплений с помощью противотанковых управляемых ракет.

В штабе отметили: «По распоряжению командующего Объединенными силами генерал-лейтенанта Сергея Наева созданы подразделения по борьбе с бронеобьектамы и укреплениями врага. В конце июня с личным составом проведены мероприятия боевого слаживания и совершенствования обучаемости. В случае необходимости подразделения готовы выполнять боевые задачи».

Источник: https://donpress.com