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Война на Донбассе и компенсация ущерба: Выполнима ли миссия
За четыре года войны Украина не выполнила ни одного из принятых в пользу пострадавших граждан судебного решения и не выплатила никому компенсацию ущерба за разрушенное или поврежденное имущество в ходе боевых действий, а после принятия закона о реинтеграции Донбасса доказывать в суде подобные дела стало еще сложнее. Как передают «Донецкие новости», об этом рассказала координатор БФ «Право на защиту» Элина Шишкина.
«Проблема не только в отсутствии законодательного регулирования, а еще и в том, что на сегодняшний день есть много гражданских дел в украинских судах, в целом около 150 дел, из которых часть ведет БФ "Право на защиту". По многим из этих дел были приняты решения, как негативные, так и позитивные», – говорит она.
По ее словам, в последнее время в украинских судах сохраняется тенденция принятия позитивных решений о компенсации ущерба государством Украины в пользу пострадавших от вооруженного конфликта на Донбассе граждан, согласно ст. 19 Закона Украины «О борьбе с терроризмом».
«Однако, ни одно решение, которое было принято и вступило в законную силу до сих пор не выполнено. Ни одно. Потому что нет механизма выполнения, но проблема еще в одном. Это проблема в законе о реинтеграции Донбасса», – рассказывает правозащитница.
«Проблема в том, что всю ответственность украинская сторона возлагает на РФ, как страну-агрессора. Это правильно, никто этого не отрицает. Но этим украинская сторона снимает с себя любую ответственность за причиненный ущерб и выплату компенсаций людям за разрушенное жилье, начиная с апреля 2014 г. и до 30 апреля 2018 г. (когда вместо АТО на Донбассе началась операция Объединенных сил, – прим. ред.)», – добавила Шишкина.
Она подчеркнула, что в течение 4-х лет в Украине действовал закон «О борьбе с терроризмом», но механизма его выполнения в части компенсации ущерба нет до сих пор. «Люди обращаются в суды, суды принимают решения, преимущественно в пользу истца, но в связи с законом о реинтеграции Донбасса создается сложная ситуация. Суды говорят следующее: "У нас РФ признана страной-агрессором, привлекайте ее, как третью сторону на стороне ответчика". Нет иного выхода, как привлекать, но это приводит к тому, что рассмотрение дел останавливается на неопределенный срок», – проинформировала эксперт.
Как сообщалось ранее, правозащитники опасаются, что утвержденная Кабинетом министров Украины в ноябре 2017 года национальная Стратегия по реинтеграции внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), в которой в частности предусмотрено создание механизма компенсации ущерба, нанесенного гражданам в зоне боевых действий на Донбассе, может быть не реализована. Кроме того, за 4 года войны на Донбассе нет ни единой базы, ни механизма компенсации ущерба за разрушенное или поврежденное имущество пострадавшим гражданам.
Источник : https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, война, компенсация, ущерб
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