Закон о «евробляхах». Как растаможить авто по новым правилам?

23.07.2018 19:45

В последний день работы парламента депутаты приняли в первом чтении два важных законопроекта: о снижении акцизов на импортные авто и усилении контроля за так называемыми «евробляхами». Эти долгожданные законы должны стать компромиссом между властью и владельцами автомобилей на еврономерах и наконец урегулировать проблему. В чем заключаются изменения и сколько будет стоить растаможка авто с иностранной регистрацией, анализировали наши эксперты.





Компромиссное решение

По данным Государственной фискальной службы, на начало лета этого года в Украине насчитывалось более 315 тысяч авто с иностранной регистрацией. Почти половина из них – 125 тысяч – с нарушением срока пребывания. Представители таможни уверяют, что владельцы таких авто не только нарушают закон, но и угрожают дорожной безопасности. По данным Национальной полиции, полисы обязательного страхования приобрели лишь 198 тысяч из 315 тысяч владельцев таких авто. В прошлом году на украинских дорогах произошло более 10 тысяч ДТП с участием авто с иностранной регистрацией. В то же время у владельцев «евроблях» есть свои аргументы в пользу нерастаможенных авто. Главный из них – это соблазнительная стоимость машины, которую можно приобрести всего за несколько тысяч долларов.

Предложенные законопроекты должны стать компромиссным решением для всех. Законы №8487 и №8488 – это изменения в таможенный и налоговый кодексы. Они предусматривают снижение акциза на импортные автомобили и отмену экологического стандарта «Евро-5». В то же время существенно усиливают контроль со стороны таможенной службы и полиции за перемещением автомобилей с иностранной регистрацией.

Сколько заплатят владельцы авто?

Согласно новым правилам, акцизный налог на импортные авто будет рассчитываться по установленной формуле. Базовая ставка для авто с бензиновым двигателем составит 50 евро, для авто на дизеле – 75 евро. Общая сумма акцизного налога будет равна базовой ставке, умноженной на коэффициент объема двигателя и коэффициент возраста.

Например, оформление авто 2011 выпуска с бензиновым двигателем объемом 1600 см³ будет стоить 560 евро. (50 евро х 1,6 (1600 см3 / 1000) х 7 лет = 560 евро)

Для авто с дизельным двигателем объемом 2000 см³ и возрастом 10 лет растаможка обойдется в 1500 евро. (75 евро х 2 (2000 см3 / 1000) х 10 лет = 1500 евро)

Авторы законопроекта уверяют, что благодаря новой системе расчета акцизный налог будет значительно меньше нынешнего, и главным образом будет зависеть от возраста авто. Это будет стимулировать украинцев покупать новые автомобили.

«Мы настолько либерализируем ставки, что я благодарю Минфин за согласие на временные потери после принятия этого закона», – отмечает председатель комитета Верховной Рады по вопросам таможенной и налоговой политики Нина Южанина.

Эксперты соглашаются, что власть сделала большой шаг навстречу владельцам авто на еврономерах. Речь идет об отмене экологической нормы «Евро-5», которая до сих пор не давала возможности растормаживать машины старше 8 лет. Теперь украинцы смогут легализовать авто любого года выпуска, вопрос только в цене.

«Если эти законопроекты все же примут во втором чтении, в выигрыше будут те, кто хочет ввезти иностранное авто, сделанное до 2010 года, или машину с двигателем большого объема», – считает автоэксперт Тарас Брязгунов.

Ответственность за нарушение

Конечно, владельцы «евроблях» на свой страх и риск могут дальше ездить на нерастаможенных авто. Но важно знать, что после окончательного принятия законов, полицейские получат больше полномочий относительно проверки законности пребывания авто с иностранной регистрацией в Украине.

Новый закон предусматривает четкие правила взаимодействия Государственной пограничной службы и Национальной полиции. Таможенники будут передавать правоохранительным органам информацию о нарушениях сроков транзита, а полицейские пристально отслеживать такие авто и выписывать штрафы. Кстати, без их уплаты пограничники не будут выпускать автомобили за границу.

Так, например, за один день просрочки транзита авто с нарушителя могут взыскать 170 грн, а за три дня – уже 850 грн. Месяц нарушении таможенных правил обойдется в 170 тысяч грн штрафа или даже может закончиться конфискацией транспортного средства по решению суда.

Отдельно предусмотрены санкции за осуществление на таком авто предпринимательской деятельности, в частности, работу в службе такси. Поскольку нерастаможенные машины запрещено использовать для получения дохода, водитель заплатит еще один штраф в размере 34 тысячи гривен.

Авторы закона уверяют, что усиление контроля – это ни в коем случае не «охота на ведьм», а вынужденная мера для решения ситуации. Нашествие «евроблях» достигло такой критической точки, что водителям предлагают два пути: либо легализовать авто, заплатив необходимые пошлины, либо избавиться от такой машины.

Материал Центра общественного мониторинга и контроля