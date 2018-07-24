Последние новости раздела
- В Одессе украинский певец выпал из окна четвертого этажа16:51
- Украину призвали сдаться "сильному" Путину, сложить оружие и отказаться от Донбасса15:39
- Жительница Запорожья подхватила в святом источнике редкое инфекционное заболевание14:04
- Минздрав обновил перечень "Доступных лекарств"09:15
- На Киевщине нашли гриб весом почти 18 килограмм22:09
- Какие преимущества цифровой подписи?21:30
- В Украине ожидаются тропические ливни21:11
- В Украине придумали, как спасти страну от санкций ЕС20:35
- На Донетчине ливни с градом парализовали работу КПВВ. Пропуска ждали сотни людей19:50
- Закон о «евробляхах». Как растаможить авто по новым правилам?19:45
В Одессе украинский певец выпал из окна четвертого этажа
24.07.2018 16:51
В настоящее время артист находится в больнице. Состояние его медики оценивают, как тяжелое.
В Одессе певец Ярослав Глобин выпал с четвертого этажа и получил серьезные травмы. В настоящее время он находится в больнице. Об инциденте сообщается в соцсети Facebook, передает Корреспондент.
Известно, что инцидент произошел 22 июля. Причины падения молодого человека продолжают выяснять.
Ярослав Глобин в результате падения получил переломы ног, таза и ребер. Он также подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Теги: Донбасс, Одесса, певец, упасть
Читайте также:
- Беженцы из Донбасса жалуются на РФ: "Денег нет, детей нормально не кормят и на улицу скоро выгонят"16:35
- Жители "серой зоны" смогут воспользоваться услугами Ощадбанка16:20
- Названа причина заражения дизентерией в лагере «Ястребок» на Донетчине15:56
- Украину призвали сдаться "сильному" Путину, сложить оружие и отказаться от Донбасса15:39
- В Макеевке на грузовиках боевики перемещают зенитные установки15:23
- В ОРДО должников за коммуналку сделают невыездными15:15
- ДРГ боевиков «ЛДНР» подорвалась на собственных минах15:06
- Фото Захарченко в Донецке "взорвало" Интернет: главарь "ДНР" удивил Сеть странным внешним видом14:52
- Боевики «ДНР» в Макеевке на грузовиках возят зенитные установки13:44
- В Донецке перевернулся автобус с детьми13:26
- Россиян начинают готовить к большой войне: первые законы коснулись автомобилистов17:08
- В Одессе украинский певец выпал из окна четвертого этажа16:51
- Беженцы из Донбасса жалуются на РФ: "Денег нет, детей нормально не кормят и на улицу скоро выгонят"16:35
- Жители "серой зоны" смогут воспользоваться услугами Ощадбанка16:20
- Названа причина заражения дизентерией в лагере «Ястребок» на Донетчине15:56
- Украину призвали сдаться "сильному" Путину, сложить оружие и отказаться от Донбасса15:39
- В Макеевке на грузовиках боевики перемещают зенитные установки15:23
- В ОРДО должников за коммуналку сделают невыездными15:15
- ДРГ боевиков «ЛДНР» подорвалась на собственных минах15:06
- Фото Захарченко в Донецке "взорвало" Интернет: главарь "ДНР" удивил Сеть странным внешним видом14:52
- Семь запретов, связанных с нательным крестиком22:38
- Почему спать рядом со смартфоном вредно для здоровья20:50
- Как правильно оказать помощь при солнечном ожоге18:02
- Этот распространенный овощ укрепляет кости11:30
- Ученые назвали самый простой способ избавления от депрессии09:00
- Стало известно о неожиданном влиянии на здоровье фастфуда16:44
- Соцпомощь ВПЛ: Реальная поддержка или попытка государства заставить переселенцев регистрироваться16:02
- 7 вещей, которые лучше не делать вечером15:38
- «Никогда не надейся на врачей»: 7 заповедей долгожительства от столетнего доктора. ВИДЕО15:18
- Стало известно, к какому страшному заболеванию может привести мясо14:28
- Афонские старцы рассказали о судьбах Украины и России
- "Вручную. Под носом у врага", - пехота ООС устроила "сюрприз" оккупанту на передовой
- «Очень мощные бахи»: жители Донецка вздрагивают от звуков боя
- Операция, запой или Седово? Жители «ДНР» «потеряли» Захарченко
- Фото Захарченко в Донецке "взорвало" соцсети: главарь "ДНР" удивил Сеть странным внешним видом
- Шок! "Не хочу с Украиной. Лучше свое "государство"", - россиянка из "ДНР" рассказала, почему Донбасс не украинский
- Это дело Киева: Россия окончательно отказалась от территорий Донбасса
- Силы ООС блестяще очистили территорию от врага - армия Путина считает потери на Донбассе
- В Донецке распространяются смертельные заболевания
- Через минные поля под обстрелом: Пенсионерка прошла пешком 4 километра из Докучаевска к украинским военным