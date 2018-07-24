В Одессе украинский певец выпал из окна четвертого этажа

24.07.2018 16:51

В настоящее время артист находится в больнице. Состояние его медики оценивают, как тяжелое.

В Одессе певец Ярослав Глобин выпал с четвертого этажа и получил серьезные травмы. В настоящее время он находится в больнице. Об инциденте сообщается в соцсети Facebook, передает Корреспондент.

Известно, что инцидент произошел 22 июля. Причины падения молодого человека продолжают выяснять.

Ярослав Глобин в результате падения получил переломы ног, таза и ребер. Он также подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.