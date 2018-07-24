Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Одессе украинский певец выпал из окна четвертого этажа

24.07.2018 16:51
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Одессе украинский певец выпал из окна четвертого этажа

В настоящее время артист находится в больнице. Состояние его медики оценивают, как тяжелое.
В Одессе певец Ярослав Глобин выпал с четвертого этажа и получил серьезные травмы. В настоящее время он находится в больнице. Об инциденте сообщается в соцсети Facebook, передает Корреспондент.
Известно, что инцидент произошел 22 июля. Причины падения молодого человека продолжают выяснять.
Ярослав Глобин в результате падения получил переломы ног, таза и ребер. Он также подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.



Теги: Донбасс, Одесса, певец, упасть
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх