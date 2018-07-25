Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Банковская тайна больше не тайна: НБУ изменил правила

25.07.2018 09:40
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Банковская тайна больше не тайна: НБУ изменил правила

Измененные правила позволят банкам предоставлять информацию, содержащую банковскую тайну, при осуществлении валютного надзора

Национальный банк Украины изменил правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны в связи со вступлением в силу закона Украины "О валюте и валютных операциях".

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Указанные изменения утверждены постановлением регулятора №82 от 20 июля 2018 года.

"Национальный банк изменил правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны в связи со вступлением в силу закона Украины "О валюте и валютных операциях". Документ приведен в соответствие со статьями 60, 62 закона Украины "О банках и банковской деятельности", -  сказано в сообщении.

 

Отмечается, что измененные правила позволят банкам предоставлять информацию, содержащую банковскую тайну, при осуществлении валютного надзора. В том числе, в случае введения регулятором мер защиты в соответствии с законом Украины "О валюте и валютных операциях", – говорится в сообщении.

Постановление вступает в силу одновременно с днем введения в действие закона Украины "О валюте и валютных операциях".

Как сообщалось, Верховная Рада 21 июня приняла в целом Закон "О валюте и валютных операциях", который заменит устаревший декрет Кабинета министров "О системе валютного регулирования и валютного контроля" 1993 года и предполагает принцип "разрешено все, что прямо не запрещено законом".

Президент Украины Петр Порошенко подписал принятый закон 4 июля. Новый закон о валюте вступит в силу в феврале 2019 года.

 

Источник: https://www.segodnya.ua 


 



Теги: Донбасс, НБУ, правила, изменение, банковская тайна
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх