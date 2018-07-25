Циклон из Украины не уйдет, но жара усилится

25.07.2018 10:30

25 июля, в среду, над Украиной будет господствовать циклон «Галина», - в большинстве регионов ожидаются грозовые дожди и усиление жары.



Как передает replyua.net, об этом синоптик Наталья Диденко сообщает на своей странице в Фейсбуке. По ее словам, в некоторых областях пройдут ливни и усилится ветер. «В среду жара будет господствовать на Востоке и Юге: +28… +33 градуса. На Западе - +21… +26. На остальной территории - +24… +28 градусов», - пишет синоптик.



Также она рассказала о погоде в столице. Согласно последним прогнозам, в Киеве будет пасмурно, ожидаются грозы, а воздух будет прогреваться только до 25 градусов со знаком плюс. «Влажность начнет сдерживаться, а жара крепнуть со второй половины недели, ближе к выходным», - рассказала синоптик.