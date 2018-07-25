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Гройсман потребовал от ПФУ выплатить пенсии украинцам до конца недели
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сегодня инициировал служебное расследование по вопросу задержки выплаты пенсий украинцам.
Глава правительства отметил: «Инициирую служебное расследование — и в отношении ствий руководителя Пенсионного фонда Украины (ПФУ), и в отношении руководителей в регионах. Нужно разобраться в ситуации, чтобы не допустить ее повторения».
По его словам, у центрального бюджета нет задолженности перед ПФУ. При этом Гройсман подчеркнул, что сложившаяся ситуация должна быть исправлена до конца текущей недели: «Подчеркиваю: это персональная ответственность руководителей Пенсионного фонда. Требую своевременно выполнять обязательства перед пенсионерами и до конца недели урегулировать ситуацию».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, скандал, выплаты, Гройсман, пенсии
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