Гройсман потребовал от ПФУ выплатить пенсии украинцам до конца недели

25.07.2018 14:58

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сегодня инициировал служебное расследование по вопросу задержки выплаты пенсий украинцам.

Глава правительства отметил: «Инициирую служебное расследование — и в отношении ствий руководителя Пенсионного фонда Украины (ПФУ), и в отношении руководителей в регионах. Нужно разобраться в ситуации, чтобы не допустить ее повторения».

По его словам, у центрального бюджета нет задолженности перед ПФУ. При этом Гройсман подчеркнул, что сложившаяся ситуация должна быть исправлена до конца текущей недели: «Подчеркиваю: это персональная ответственность руководителей Пенсионного фонда. Требую своевременно выполнять обязательства перед пенсионерами и до конца недели урегулировать ситуацию».

Источник: https://donpress.com