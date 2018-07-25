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Індійська спеція від діабету

25.07.2018 22:07
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Індійська спеція від діабету

Ця індійська спеція сприяє зниженню ризику діабету. Детальніше - читайте у "Країні здоров'я". 


Відома індійська спеція куркума з давніх часів застосовувалася в медичних цілях для загоєння ран, зменшення болю і ознак запалення. Вчені вирішили з'ясувати, який ефект має ця спеція проти таких захворювань, як виникнення ожиріння і діабету II типу.

Ендокринологи з Центру Діабету Наомі Беррі при Університеті Колумбії, використовуючи результати тестів на рівні інсуліну і глюкози в крові, довели, що куркума, додана в раціон харчування лабораторних мишей, зробила тварин менш сприйнятливими до розвитку діабету.

Вчені виявили, що у гризунів, які одержували їжу з куркумою, значно зменшилися процеси запалення в жировій тканині й печінці. Американські медики вважають, що куркумін, антиоксидантний компонент в рослині, має властивості по нормалізації вироблення інсуліну, запобігаючи тим самим діабету. 

За словами фахівців, куркума не має ніякого обмеження дози споживання, принаймні 12 грамів щодня не зашкодять людському організму. До того ж дія куркумину була пов'язана з невеликим, але істотним зниженням маси тіла і вмістом жиру в тканинах, не зважаючи на калорійність їжі.

Таким чином, куркума корисна і для фігури, вважають терапевти.



Теги: Донбасс, здоровье, диабет, куркума, специя
 
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