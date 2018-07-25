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Из-за кражи кабеля в Одесской области задержались три пассажирских поезда
Вследствие кражи 120 метров кабеля вблизи станции Одесса-Малая в дороге задержались три поезда: № 146 Измаил – Киев, №147 Киев – Одесса, № 247 Черкассы – Одесса.
«О краже стало известно сегодня в 04:45, когда дежурный по станции Одесса-Главная обнаружил неработающие светофоры. Сейчас выясняются обстоятельства происшествия», - говорится в сообщении пресс службы «Укрзализныци».
На данный момент на участке вложен новый кабель и поезда курсируют согласно графику. На время проведения работ контроль движения организовывался посредством радиосвязи машинистов с дежурным станции.
«Хищение элементов железнодорожной инфраструктуры и безнаказанность злоумышленников могут привести к трагедии», - отмечают в сообщении железнодорожники.
Источник: https://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, поезд, кража, Одесская область, кабель
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