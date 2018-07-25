Конфискованные "евробляхи" раздают бесплатно

25.07.2018 21:30

Один только вопрос: кто эти счастливцы с бесплатной машиной?

Автомобили на еврономерах, которые конфисковали для продажи, но не продали за три сессии торгов, бесплатно отдают.

Об этом сообщил генеральный директор электронной площадки СЕТАМ Виктор Вишнёв в интервью 112.ua.

"Таможня задерживает их за нарушения, потом идет в суд, который выносит решение о конфискации автомобиля в пользу государства. После этого авто попадает к нам на торги. Если в стране начнется масштабная кампания по конфискации автомобилей с еврономерами в связи с нарушениями таможенного режима, мы готовы к увеличению нагрузки и организации массовых продаж", - сказал он.

"Пока в судах идут только единичные процессы по автомобилям, которые нарушили таможенный режим. У нас есть практика безвозмездной передачи автомобиля другому владельцу. Во всех областях Украины созданы комиссии, в состав которых входят представители фискальной, исполнительной служб", - заявил гендиректор предприятия.

Автомобили передают учреждениям, которые по закону имеют на это право.

В частности - медицинские, социальные учреждения, воинские части, учреждения пенитенциарной системы, детские дома семейного типа, благотворительные фонды, государственные органы.

"За все время работы военным частям в АТО передали около 1 тыс машин. Но также автомобили передаются и детским домам, и медицинским учреждениям. Безусловно, комиссии чаще отдают приоритет военным. Наши военные часто испытывают недостаток транспортных средств. Часто в технике нуждаются военные части, которые находятся "на передке", в районе активных боевых действий, причем военные берут автомобили в любом состоянии, сами их ремонтируют", - говорит Вишнёв.

Как известно, 13 июля народные депутаты проголосовали за основу законопроекты, которые позволят снизить акцизы на растаможку автомобилей и усилить ответственность за использование нерастаможенных авто.

Проект закона № 8487 вносит изменения в Налоговый кодекс относительно налогообложения акцизом легковых авто.

Законопроект №8488 вносит изменения в Таможенный кодекс и некоторые законодательные акты относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины. В частности, вводится ограничение на количество авто, которые можно ввозить без денежного обеспечения. Кроме того, усиливается ответственность за нарушение таможенных правил.

Источник: https://from-ua.com