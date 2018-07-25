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Минобороны будет сокращать воинские должности

25.07.2018 11:04
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Минобороны будет сокращать воинские должности

На данный момент в Министерстве обороны планируют оставить определенную часть должностей, которые будут согласованы с руководством управлений и департаментов. Остальные же станут гражданскими. 

Такое сообщение сделали в пресс-службе Минобороны

В частности, Иван Руснак, первый заместитель министра, сообщает о том, что Минобороны ждет серьезное уменьшение количества воинских должностей. 

«Для каждого военнослужащего, чья должность становится гражданской, это вопрос выбора. Все вы — профессионалы. Те, кто принял решение остаться на военной службе, смогут продолжить военную карьеру в Генеральном штабе, других органах управления, высших военных учебных заведениях», — сказал Руснак. 

«Должности, которые будут трансформированы в гражданские, будут приоритетными для тех, кто принял решение уволиться с военной службы», — подчеркнул он.

 

Источник: https://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, сокращение, Минобороны, должность
 
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