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Минобороны будет сокращать воинские должности
На данный момент в Министерстве обороны планируют оставить определенную часть должностей, которые будут согласованы с руководством управлений и департаментов. Остальные же станут гражданскими.
Такое сообщение сделали в пресс-службе Минобороны.
В частности, Иван Руснак, первый заместитель министра, сообщает о том, что Минобороны ждет серьезное уменьшение количества воинских должностей.
«Для каждого военнослужащего, чья должность становится гражданской, это вопрос выбора. Все вы — профессионалы. Те, кто принял решение остаться на военной службе, смогут продолжить военную карьеру в Генеральном штабе, других органах управления, высших военных учебных заведениях», — сказал Руснак.
«Должности, которые будут трансформированы в гражданские, будут приоритетными для тех, кто принял решение уволиться с военной службы», — подчеркнул он.
Источник: https://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, сокращение, Минобороны, должность
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