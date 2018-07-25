На Крымском мосту начали укладывать железнодорожные рейсы

25.07.2018 13:48

На Крымском мосту началась укладка железнодорожных путей. Как передает replyua.net, об этом идет речь в сообщении на сайте Крымского моста.



«На пролетах Крымского моста планируется уложить плети бесстыкового пути длиной 440 метров с дальнейшим ввариванием между ними уравнительных стыков для компенсации температурных расширений. Между каждой парой пролетов конструкции моста будет обустроен герметичный деформационный шов (всего таких швов 614), а между рельсовыми плетями укладывается уравнительный стык. Он поможет компенсировать продольные перемещения рельсовых плетей при температурном воздействии», — заявил руководитель проекта на участке строительства Крымского моста Евгений Чибышев.



По его словам, Крымский мост будет рассчитан на передвижение железнодорожных составов массой 7100 тонн. Предполагаемая скорость движения для пассажирских поездов — 120, а для грузовых — 80 километров в час.