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Пенсионный фонд Украины возьмет кредит для выплат пенсий
25.07.2018 18:30
Государственная казначейская служба Украины выделит ссуды Пенсионному фонду для решения проблемы задержки с выплаты пенсий украинцам.
Глава Госказначейства Татьяна Слюз сообщает: «У нас сегодня было совещание с премьер-министром Украины. Мы будем сегодня и завтра предоставлять ссуды для выплаты пенсий, чтобы покрыть краткосрочные кассовые разрывы поступлений ЕСВ».
Слюз добавила, что проблемы с выплатой пенсий лежат в поле ответственности Пенсионного фонда, так как казначейство полностью с ним рассчиталось.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, кредит, пенсионный фонд, выплаты, пенсии
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