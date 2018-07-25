Терпение народа исчерпано: депутатам под дом будут свозить бродячих собак

25.07.2018 15:15

В николаевском сегменте социальной сети «Фейсбук» пользователи обсуждают инициативу активных горожан относительно создания добровольческих отрядов по отлову бродячих собак, передает Новости N.

Николаевцы серьезно обсуждают деятельность подобных групп, которые намерены ловить собак в местах их наибольшего скопления в городе. После этого животных хотят отвозить в микрорайон, где живут депутаты Николаевского городского совета Лариса Веселовская и Вячеслав Апанасенко, которые активно поддерживают зоозащитников и выступают против безвозвратного отлова бродячих животных.

«Звичайно буде трохи шкода тих людей, які живуть на тих дільницях, але якщо вони обрали собі таких депутатів, то нехай і розділяють з ними їх собако участь. Або ж ідуть в приймальню і скаржаться на дії своїх депутатів!

Відлов буде починатися в місцях найбільшого скупчення стай ( автовокзал, центральний стадіон, обл лікарня і космонавтів)!

Дякуємо депутати за турботу своїх виборців!!! Народ терпіння вичерпав!!!», - пишут пользователи.

Большинство комментаторов идею поддерживают:

«Вот пускай хвостики с ними и живут! Всё правильно, а главное гуманно!)) и, заодно, все блохастики будут под присмотром) единственное, что это не всем жителям понравится) ну а что тут поделаешь, тогда придётся либо смириться, либо выселять депутатов».

Источник: https://from-ua.com