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В Борисполе начали строить ж/д-платформу

25.07.2018 13:30
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В Борисполе начали строить ж/д-платформу

В аэропорту Борисполь начали строить посадочные платформы, на которые будут приходить поезда из Киева. 

Об этом сообщает avianews.com .

Было отмечено, что в 200 метрах от входа в терминал D хотят возвести две платформы, которые будут принимать рельсовые автобусы, которые будут ходить между столицей и самым крупным аэропортом. 

К тому же, строители возвели насыпь для того, чтобы уложить железнодорожное полотно от действующей ветки к месту пересечения с автомобильной магистралью Киев – Борисполь – Харьков. Также сейчас ведутся работы по обустройству грунта для того, чтобы уложить насыпь по обе стороны от аэропорта. 

Напомним, что ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман говорил о том, что к концу 2018 года в Украине будет запущен воздушный экспресс. 

В марте 2018 года «Укрзализныце» было выдано разрешение на то, чтобы разработать проект землеустройства 3,5 га на территории аэропорта. Это позволит построить инфраструктуру скоростного железнодорожного снабжения с городом.

 

Источник: https://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, Борисполь, строительство
 
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