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В Борисполе начали строить ж/д-платформу
В аэропорту Борисполь начали строить посадочные платформы, на которые будут приходить поезда из Киева.
Об этом сообщает avianews.com .
Было отмечено, что в 200 метрах от входа в терминал D хотят возвести две платформы, которые будут принимать рельсовые автобусы, которые будут ходить между столицей и самым крупным аэропортом.
К тому же, строители возвели насыпь для того, чтобы уложить железнодорожное полотно от действующей ветки к месту пересечения с автомобильной магистралью Киев – Борисполь – Харьков. Также сейчас ведутся работы по обустройству грунта для того, чтобы уложить насыпь по обе стороны от аэропорта.
Напомним, что ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман говорил о том, что к концу 2018 года в Украине будет запущен воздушный экспресс.
В марте 2018 года «Укрзализныце» было выдано разрешение на то, чтобы разработать проект землеустройства 3,5 га на территории аэропорта. Это позволит построить инфраструктуру скоростного железнодорожного снабжения с городом.
Источник: https://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Борисполь, строительство
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