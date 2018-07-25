Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Минсоцполитики озвучили дату выплаты пенсий

25.07.2018 14:02
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Минсоцполитики озвучили дату выплаты пенсий

В Министерстве социальной политики и «Укрпочте» срок выплаты пенсий продлен до 28 июля.

Директор финансового департамента «Укрпочты» Артур Муравицкий заявил, что в Пенсионном фонде пообещали осуществить до конца июля полное финансирование: «Мы приложим максимальные усилия, чтобы граждане получили пенсии вовремя».

Муравицкий добавил: По его словам, задержки с финансированием возникли во второй половине июля. «Пенсионный фонд перечисляет средства компании „Укрпочта“, „Укрпочта“ затем доставляет их в виде пенсий нашим пенсионерам. Это финансирование осуществляется с 4 по 25 число. Соответственно во второй половине этого месяца начали происходить определенные задержки с финансированием Пенсионным фондом этих выплат. „Укрпочта“ соответственно не имеет этих средств для выплаты пенсионерам».

Кроме того, он уточнил: «Как только эти средства поступают от Пенсионного фонда, мы сразу осуществляем выплаты пенсий. Мы надеемся, что до 28 июля, если будет осуществлено соответствующее финансирование, „Укрпочта“ выполнит свои обязанности относительно доставки пенсий».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Укрпочта, выплаты, пенсии
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх