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В оккупированной Макеевке боевики ходят по домам и проверяют телефоны

25.07.2018 10:48
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В оккупированной Макеевке боевики ходят по домам и проверяют телефоны

В социальных сетях жители оккупированной Макеевке сообщают, боевики «ДНР» ходили по домам, задавая при этом людям непонятные вопросы и проверяя их телефоны.

В своих комментариях макеевчане отмечают, что боевики назвали странную причину «проверки» — якобы неподалеку ограбили женщину.

Так, пользователи сообщают:

«Макеевка „Ходят по поселку, опрашивают, копаются в телефонах. Рассказывают сказку о женщине, с которой сорвали цепочку и пробили голову. Но похоже, это ерунда“»,

«Это где? По какому поселку?»,

«Вроде р-н Медучилища, но точно не знаю».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Макеевка, мобильный телефон, проверка
 
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