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Как Путин будет воевать в Украине во время выборов: назван опасный сценарий
За последние недели пророссийские боевики снизили активность обстрелов на Донбассе. На отдельных участках линии фронта оккупанты изображают хлебное перемирие, занимаясь перегруппировкой своих сил и средств.
Вместе с тем, усиление эскалации возможно с началом избирательной кампании в Украине. В Кремле собираются использовать военный фактор для того, чтобы проталкивать пророссийских кандидатов на выборах в Украине.
Такое мнение высказал "Апострофу" координатор группы "Информационное сопротивление" нардеп Дмитрий Тымчук.
За последние недели на Донбассе мы не видим большого снижения (количества обстрелов). В частности, если брать по неделям (со среды до среды), то за минувшую неделю боевики осуществили 165 обстрелов из запрещенных вооружений, а за эту – 135. То есть я бы не стал говорить о какой-то резкой деэскалации.
Не исключено, что снижение активности боевиков вызвано тем, что они пытаются на определенных участках изобразить хлебное перемирие. Но они используют его с тем, чтобы перегруппировать свои силы и средства. Также мы видим, что активно ведется подготовка – создание новых позиций, опорных пунктов, целых районов обороны. И оккупантам не выгодно проводить усиленные обстрелы на этих участках, поскольку прилетает ответка. В этом случае становится довольно проблематично проводить инженерные работы, учитывая, что в последнее время оккупанты активно привлекают гражданское население.
Можно даже проследить по сепаратистским ресурсам рассказы о том, что местные жители в едином порыве вышли "помогать" ополченцам – роют окопы, строят блиндажи и так далее. Поэтому на этих участках нет смысла проводить дальнейшие обстрелы, поскольку в результате ответного огня будет страдать местное население. А учитывая, что местное население не по доброй воле выходит на эти работы, то обстрелы будут повышать градус недовольства среди жителей на оккупированных территориях.
Относительная тишина со стороны боевиков вызвана именно этим. Но говорить о тенденции к снижению активности боевиков не приходится. На одних участках оккупанты сохраняют огневую активность, на других активность снижается, поскольку боевики занимаются обустройством своих позиций, создавая новые.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, перемирие, выборы президента, боевики, обстрелы, Тымчук
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