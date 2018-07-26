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"Крымская декларация" Госдепа США вывела из себя Захарову - представительница МИД РФ в ярости
Новая декларация Госдепа США по Крыму сильно взволновала представительницу МИД РФ одиозную Марию Захарову. Захарова в Facebook традиционно разразилась истеричным сообщением, передает "Диалог.UA".
25 июля Госдеп США обнародовал декларацию, в которой в очередной раз назвал РФ оккупантом и агрессором из-за Крыма. В ней аннексированный полуостров был признан украинской территорией. Скандалистку Захарову важный документ задел. "Знаем мы цену этим "судьбоносным декларациям"” - написала пособница путинского режима, сравнив этот документ с ядерным соглашением по Ирану, которое разорвал Трамп.
Она выразила уверенность, что скоро декларация по Крыму также будет отменена. Представительница МИД РФ при этом почему-то не захотела вспоминать международные документы, которые нарушил Кремль. В частности, Будапештский меморандум, которым гарантировал Украине территориальную целостность.
Под постом Захаровой россияне бросились подсказывать, как отомстить США за декларацию. Некоторый предложили написать свои документы о непризнании американскими территориями Аляски, Калифорнии и прочих штатов.
Однако нашлись среди комментаторов те, у кого возобладал разум. "Ну а как вы хотели? Провести "референдум" на территории чужого государства. Который абсолютно незаконен ни по одному закону этого государства. С нарисованным результатом. И думаете - все закончилось? Аннексию в Европе последними делали Сталин и Гитлер. Это впервые с тех времен. И просто так все не закончится. Чужое брать не стоило", - поставил на место скандалистку подписчик.
Примечательно, что ранее Захарова обвиняла Европу в зависти к крымчанам.
Теги: Россия, США, Донбасс, декларация, МИД, референдум, оккупация, агрессор, РФ, Захарова
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- На блокпостах растет число вооруженных боевиков «ДНР»08:53
- "Крымская декларация" Госдепа США вывела из себя Захарову - представительница МИД РФ в ярости08:39
- В одном из неконтролируемых пунктов пропуска прекратилось движение со стороны РФ08:28
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