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Украина прекратила поставку воды в "ЛНР"

26.07.2018 19:57
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Украина прекратила поставку воды в "ЛНР"

Подача воды в "ЛНР" с Петровской насосной станции прекращена из-за аварии на водоводе, в результате чего сокращено водоснабжение оккупированных Луганска и части Славяносербского района. Об этом пишет Трибун.
Сегодня, 26 июля, около 02:30 произошла авария на Петровском водоводе диаметром 900 мм. По этой причине прекращена подача воды с Петровской насосной станции, которая расположена на подконтрольной территории, в оккупированный Луганск.
"Из-за аварии водоснабжение будет сокращено на 15-20%, вода будет подаваться по графику. Подача воды абонентам Славяносербского района, подключенным от Петровского водозабора, будет осуществляться из городских источников по графику", - говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, вода, ЛНР, поставки
 
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