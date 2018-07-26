Украина прекратила поставку воды в "ЛНР"

26.07.2018 19:57

Подача воды в "ЛНР" с Петровской насосной станции прекращена из-за аварии на водоводе, в результате чего сокращено водоснабжение оккупированных Луганска и части Славяносербского района. Об этом пишет Трибун.

Сегодня, 26 июля, около 02:30 произошла авария на Петровском водоводе диаметром 900 мм. По этой причине прекращена подача воды с Петровской насосной станции, которая расположена на подконтрольной территории, в оккупированный Луганск.

"Из-за аварии водоснабжение будет сокращено на 15-20%, вода будет подаваться по графику. Подача воды абонентам Славяносербского района, подключенным от Петровского водозабора, будет осуществляться из городских источников по графику", - говорится в сообщении.