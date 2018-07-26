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Журналист рассказал, как действия Гриценко ослабили боеготовность Украины перед военной агрессией России
Минобороны Украины под руководством Анатолия Гриценко, а затем и профильный комитет Верховной Рады с его участием сознательно сделали роковую ошибку, отказавшись от тяжелых оперативно-тактических ракет – ОТРК "Эльбрус" (в мире известны как Scud). Это разрушило боеготовность Украины накануне военной агрессии России в 2014 году, а также способствовало безконтрольному распространению ракетных технологий в странах «третьего мира».
Об этом Андрей Старостин пишет в блоге на «Апострофе».
По его словам, наличие в Украине ОТРК полностью соответствовало нормам международного Режима контроля за ракетными технологиями. Однако тогдашний министр обороны (2005-2007 гг), а затем – глава профильного комитета ВРУ Анатолий Гриценко пролоббировал решение отказаться от данных ракет, не потребовав никаких гарантий от международных партнеров. Усердно уничтожив ракеты он полностью лишил армию Украину тяжелой ракетной техники. Ликвидация ракет проходила на военном арсенале Калиновка Винницкой области и завершилась в начале осени 2010 года.
В результате отказ от тяжелых ракет резко снизил боеготовность Украины, что ярко обнажилось во время сопротивления российской военной агрессии в 2015-16 гг. «Ошибка, которая стоила Украине нескольких дивизион Scud B и, соответственно, принесла дополнительные жертвы при обороне ОРДЛО от российской агрессии, была очень слабо аргументирована тогдашним министром обороны, а затем председателем парламентского комитета Анатолием Гриценко», - считает эксперт.
Кроме того, действия украинского политика привело к неуклонному росту количества "диких" владельцев тяжелых тактических ракет в мире. Так, при поддержке российских ученых-химиков и военных ВУЗов Северная Корея смогла провести глубокую модернизацию ракет, увеличив дальность ракет Scud D (более известных как «Hwasong») до 700 км, что более чем вдвое больше дальности базовой модели Scud B. Северо-корейское обновление ракет было проведено по заказу Сирии и Ирана.
А в 2018 году в очередь на приобретение этих ракет стала армия террористической группировки "Хезболла", которая базируется в Ливане и воюет на стороне Башара Асада в Сирии. Большинство прогнозов специализированной прессы склоняются к мнению, что за покупателем из Ливана неизбежно потянутся и другие.
При этом сейчас Украина вынуждена исправлять ошибку предшественников, возвращаясь к проекту тяжелой ракеты - строит новый ракетный полигон и принимает усилия по испытанию нового ОТРК "Гром" собственного производства.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, ликвидация, ракеты, Верховная Рада, ракетный комплекс, Минобороны
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