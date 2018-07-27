Бесполезность Крымского моста: россияне поделились впечатлениями от отдыха на полуострове

27.07.2018 21:30

Туалеты через каждых 50 метров, ужасно воняют мусорные баки и плачут дети – это все отзывы россиян, которые проехались по Крымскому мосту и провели свой отдых на полуострове, передает replyua.net.

Сообщается, что журналисты "Крым. Реалии" провели соцопрос жителей Евпатории. По результат опроса, стало известно, что в большинстве россияне жалуются на высокие цены, даже по сравнению с такими большими городами Российской Федерации как Петербург и Москва, плохое обслуживание и полное отсутствие сервиса. "По сравнению с Турцией и Египтом – это ужасно! Санаторий "Победа" - мой ребенок плакал полдня, когда увидел, что здесь происходит. Мои дети сюда не поедут. А бабушки, которые здесь сейчас, они скоро закончатся", - рассказал глава одного из семейств.



В тоже время продавец экскурсии рассказала, что этот вид бизнеса в полном упадке. Ведь все, кто путешествует благодаря Крымскому мосту – едут сюда по путевке, а это значить, что лишние деньги россияне тратить не собираются. "Мост-то открыли, а толку никакого. Все, кто приехал через мост на машинах, они и едут на экскурсию на машинах. Покупать они ничего не хотят, все приехали по путевкам, бюджетники", - говорит девушка



Также, несколько отдыхающих отметили, что в оккупированном Крыму очень плохо работает коммунальная служба, а единственным положительным моментом Крыма является солнце и вода. "Главное солнце и вода. Продукты, конечно, в магазинах дорогие. Это - не правильно. Не может быть дороже, чем в Москве и Петербурге", - жалуется другой отдыхающий."Плюс – туалеты через каждые 50 метров. Минус - мусорные баки очень воняют", - рассказала свои претензии пенсионерка.