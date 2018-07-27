Главарь «ДНР» перенес тяжелое ранение

27.07.2018 16:15

Как сообщает replyua.net, главарь «ДНР» Александр Захарченко получил серьезное ранение, именно поэтому его уже около недели не было нигде видно. Некоторые СМИ сообщают о том, что лидер донецких боевиком был ранен под Авдеевкой, когда именно и при каких обстоятельствах не уточняется.



Другие источники сообщают о том, что плохое самочувствие Захарченко никак не связано с боевыми действиями, боевик просто перенес тяжелую операцию, которая была необходима по состоянию здоровья. Александр Захарченко уже неделю, как перед СМИ не появляется. Не дает никаких комментариев. Сами боевики тщательно скрывают любую информацию о Захарченко – о его самочувствии, а также о месте пребывания.



Отметим, что последнее заявление, которым «прославился» Александр Захарченко стала его угроза устроить в Украине новую кровавую войну, на этот раз на религиозной почве. Поводом для такого заявления послужили разговоры о том, что совсем скоро Константинополь предоставит Украине Томос про автокефалию Украинской Православной Церкви, что станет концом главенствования в Украине Московского Патриархата.