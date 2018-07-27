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«Эвакуация 200»: 85 тел погибших на Донбассе не идентифицированы
27.07.2018 19:00
На Донбассе военные поисковики пытаются идентифицировать тела 85 погибших в ходе боевых действий.
Координатор проекта ВСУ «Эвакуация 200» полковник Михаил Котелевский сообщил, что почти в половине случаев установлены совпадения по ДНК с родственниками пропавших без вести военных и вскоре начнется работа с семьями.
Также, отмечается, что с 2014 года поисковики вывезли из зоны боевых действий 1,5 тысячи тел и останков украинских военных.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, война, эвакуация, ООС
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