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Конгресс США утвердил выделение Украине помощи в размере $250 млн

27.07.2018 11:17
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Конгресс США утвердил выделение Украине помощи в размере $250 млн

Палата представителей - нижняя палата конгресса США - приняла проект закона о "Бюджете США на 2019 год на нужды национальной обороны", поддержав выделение 250 млн долл. США помощи Украине на безопасность. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию посольства Украины в Вашингтоне.

"Сумма средств, которая выделяется министерству обороны США для предоставления помощи Украине на безопасность, определена в размере 250 млн долл. Из указанной суммы 50 млн долл. должно быть направлено на летальные виды вооружений", - сообщили в диппредставительстве.

В документ включены основные положения проекта "Закона о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности", который предусматривает помощь Украине в усилении собственных возможностей по защите от кибератак. В частности, государственному департаменту поручается подать в конгресс доклад о состоянии сотрудничества с Украиной в сфере кибербезопасности с целью поиска новых направлений такого взаимодействия и поддержки, указали в посольстве.

В дальнейшем проект закона о "Бюджете США на 2019 год на нужды национальной обороны" должен быть поддержан сенатом - верхней палатой конгресса США - и передан на подпись президенту США.

Ранее в конгрессе США предложили увеличить помощь Украине.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, США, Донбасс, помощь, конгресс
 
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