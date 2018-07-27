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Пенсионная реформа в Украине откладывается. И вот почему
Система личных накопительных пенсионных счетов с 1 января 2019 года может не стартовать — несмотря на принятый закон о накопительных пенсиях, сообщает Сегодня. Причина — Рада так и не приняла до каникул два закона, определяющих, кто, сколько и куда будет отчислять деньги на эти счета, кто будет ими распоряжаться и контролировать. Мнение экспертов едино: принимать надо, но сроки могут сдвинуться на полгода-год из-за выборов в Раду и необходимости создания Государственного накопительного пенсфонда (ГНФ), если депутаты примут такое решение.
Что в пенсионной реформе
Напомним: приняв в октябре 2017 года закон о пенсреформе, Рада осовременила пенсии действующим пенсионерам и постановила, что с 1 января 2019 года украинцы, не достигшие 35 лет, будут обязаны перечислять часть своего заработка (2% ежемесячно с постепенным ростом в течение 5 лет до 7%) на личные накопительные счета. Но чтобы эти деньги начали работать, нужны еще два технических закона, принять которые планировалось до 1 июля. Первый — где будут аккумулироваться взносы: в негосударственных пенсфондах или властям нужно будет создать новый ГНФ. Второй — надо расширить полномочия Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, которая будет контролировать работу пенсфондов. Пока таких законов нет, накопительная система не заработает. В Раде есть несколько альтернативных законопроектов, но они не рассмотрены.
Мнение экспертов
Бывший замглавы ПФ Виктор Колбун надеется, что законы примут осенью, а введение накопительных счетов сдвинется на полгода или чуть более.
"Главная проблема — сохранность от обесценивания в условиях двузначной инфляции перечисленных работниками средств, — анализирует Колбун. — Но опыт стран Восточной Европы говорит, что как только заработают накопительные счета, власти становятся заинтересованы в уменьшении инфляции. Снизить ее помогут и аккумулированные "длинные деньги" работников, которые можно вложить в госинвестпроекты, а не занимать средства за рубежом под высокий процент. В итоге деньги на таких счетах с годами начнут "прирастать" на уровень инфляции плюс 1—2%. Да, сроки введения личных накопительных счетов могут сместиться на 6—12 месяцев, но это время надо использовать для разработки законов и подзаконных актов Кабмина".
По мнению Колбуна, класть деньги на накопительные счета в первые несколько лет должны только работники, так как это стимулирует их зарабатывать больше, чтобы обеспечить себе достойную старость. Но в условиях активной миграции украинцев на заработки работодатели наверняка включат в соцпакет такую опцию, как отчисление на личный счет работника дополнительных процентов в течение 10 лет, чтобы удержать ценные кадры. С этим согласна и пенсионный эксперт Галина Третьякова. По ее словам, законы нужно принимать, несмотря на будущие выборы. И доверить право распоряжаться деньгами на накопительных пенссчетах негосударственным фондам, доказавшим свою эффективность, а не создавать "пенсионного монстра".
Получающим мало добавят
Кабмин продолжает декларировать заботу о тех действующих пенсионерах, которые имеют большой стаж работы (35—40 лет и более), но получали при этом маленькую зарплату, из-за чего их пенсии оказались после пересчета равны минимальным или чуть выше. Министр соцполитики Андрей Рева заявил, что пенсии этим людям повысят с марта 2019 года. Ранее их обещали поднять в 2018 году, но конкретные даты не были названы. По словам Ревы, механизм может быть, например, таким: для тех, кто вышел на пенсию до 2000 года, то есть почти 20 лет назад, дополнительно учтут самые выгодные заработки за 5 любых лет. В итоге их нынешняя пенсия может увеличиться более чем вдвое, достигнув двух минимальных — 2870 грн. А вот пенсионерам, которые продолжают трудиться, снова планируют приостановить выплачивать пенсию на время их работы и возобновить, когда пенсионер уволится.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, пенсионная реформа
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