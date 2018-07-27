Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Подготовка к наступлению? Террористы подогнали на Донбасс танки и артиллерию

27.07.2018 15:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Подготовка к наступлению? Террористы подогнали на Донбасс танки и артиллерию

Подконтрольные России вооруженные формирования приступили к активному перемещению тяжелого вооружения недалеко от разграничения сторон на Донбассе.

Как передает replyua.net, об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил со ссылкой на данные СЦКК. В том числе, в районе действий ОТУ «Север» 21 и 22 июля 2018 беспилотник СММ ОБСЕ зафиксировал перемещения техники вооруженных формирований России за пределами выделенных районов отвода. В их числе - реактивных систем залпового огня - 3 единицы, буксируемых гаубиц - 46 единиц, самоходных гаубиц - 12 единиц, танков - 45 единиц.

Более того, 23 и 24 июля 2018 наблюдателями было зафиксировано перемещения трех самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» и 21 танка Т-64 и Т-72.

«Отмечается перемещение значительного количества бронированной техники (БМП, БТР) и личного состава вооруженных формирований РФ. Наблюдается ведения вооруженными формированиями РФ инженерных работ по обустройству и совершенствованию позиций в занимаемых ими районах», - добавили в ОС. 



Теги: Донбасс, артиллерия, танки, наступление
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх