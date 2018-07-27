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Подготовка к наступлению? Террористы подогнали на Донбасс танки и артиллерию
Подконтрольные России вооруженные формирования приступили к активному перемещению тяжелого вооружения недалеко от разграничения сторон на Донбассе.
Как передает replyua.net, об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил со ссылкой на данные СЦКК. В том числе, в районе действий ОТУ «Север» 21 и 22 июля 2018 беспилотник СММ ОБСЕ зафиксировал перемещения техники вооруженных формирований России за пределами выделенных районов отвода. В их числе - реактивных систем залпового огня - 3 единицы, буксируемых гаубиц - 46 единиц, самоходных гаубиц - 12 единиц, танков - 45 единиц.
Более того, 23 и 24 июля 2018 наблюдателями было зафиксировано перемещения трех самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» и 21 танка Т-64 и Т-72.
«Отмечается перемещение значительного количества бронированной техники (БМП, БТР) и личного состава вооруженных формирований РФ. Наблюдается ведения вооруженными формированиями РФ инженерных работ по обустройству и совершенствованию позиций в занимаемых ими районах», - добавили в ОС.
Теги: Донбасс, артиллерия, танки, наступление
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