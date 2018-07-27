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Погода на август: украинцы будут задыхаться от новой напасти
27.07.2018 19:40
Скоро украинцы будут задыхаться от безудержной жары. Разрушительныйциклон понемногу отступает.
Об этом заявила сотрудник метеоцентра Наталья Диденко на странице в Facebook.
По словам синоптика, в скором времени в Украине дожди прекратятся, стоит готовиться к новому удару стихии – жара за 30 градусов.
По прогнозам синоптика, вероятность периодических ливней остается завтра, 27 и чуть меньше 28 июля. 29 июля, в воскресенье, немного прояснится.
30 июля - днем без осадков, но вечером снова может полить. 31 июля - местами локальные дожди днем, а утром и вечером - более-менее спокойно.
Август начнется с сухой и теплой погоды, 1,2 и 3 августа будут солнечными и жаркими.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, август, погода
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