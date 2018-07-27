Предсказано самое длинное кровавое лунное затмение

27.07.2018 13:38

Полутеневые фазы лунного затмения будут заметны в 20.00.



В пятницу, 27 июля, состоится одно из самых долгих лунных затмений за последние 100 лет; россияне смогут увидеть его при ясной погоде.



Уникальное затмение будет длиться шесть часов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на «ВЗГЛЯД».



Вид затемненной Луны будет практически одинаковый со всех точек Земли. Луна приобретет темно-бордовый цвет, так как даже во время затмения она продолжает освещаться.



В России лучше всего затмение будет видно на юге европейской части (Ставрополь, Кавказ). За пределами нашей страны особенно хорошо следить за явлением из Восточной Африки, на Ближнем Востоке и в Центральной Азии, хороший обзор будет и в Антарктиде, где сейчас находятся несколько международных команд ученых.



Частичным лунным затмением смогут полюбоваться жители Европы, Восточной Азии и Индонезии.



Полное затмение состоится в 23.22 и продлится до 02.09 субботы.



Ранее сообщалось, что в ночь на 28 июля россияне смогут понаблюдать сразу два редких астрономических явления — великое противостояние Марса и продолжительное полное лунное затмение.