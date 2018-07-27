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Путин прокомментировал идею о проведении референдума на Донбассе
Лидер страны-агрессора Российской Федерации Владимир Путин утверждает, что идея проведения референдума на Донбассе в настоящее время требует дополнительной проработки. Как пишет replyua.net, об этом он сказал во время пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в южноафриканском Йоханнесбурге.
Отвечая на вопрос журналиста, что он думает о перспективах проведения такого голосования, Путин ответил: «Я пока воздержусь от комментариев. Это очень тонкая, чувствительная сфера, которая требует дополнительного изучения и проработки».
Напомним, ранее издание Bloomberg со ссылкой на два источника сообщило, что президент РФ Владимир Путин на закрытом совещании с послами МИД рассказал, что предложил президенту США Дональду Трампу провести референдум в непризнанных «ЛНР» и «ДНР» о статусе территорий. Белый дом заявил, что не рассматривает возможность поддержки призыва Путина о референдуме на востоке Украины. В Министерстве иностранных дел Украины категорически отвергли такую идею Путина.
Теги: Украина, Донбасс, Путин, референдум
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