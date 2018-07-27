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Украинцев предупредили о шквалах, граде и ливнях: прогноз погоды
По данным Укргидрометцентра, в течение 27 июля в Карпатах и Прикарпатье сильные дожди, местами очень сильные дожди, град и шквалы 15-20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передаёт Бизнес.Медиа.
"В течение 27 июля в Украине - грозы. В Киеве и области днем – грозы", - отметили в пресс-службе.
По словам синоптика Натальи Диденко, циклонический характер погоды остается.
"В западных, северных областях, а также в Винницкой и Одесской пройдут кратковременные дожди и грозы, местами сильные ливни, град. Во время грозы - существенное усиление ветра. На юге - без осадков, кроме Одесской области. На востоке днем будет преимущественно без осадков", - уточнила Диденко.
Она добавила, что в центре - местами локальные дожди, днем в Днепре, Полтаве и их районах будет преимущественно сухо.
"Температура воздуха - высокая. Ожидается + 25, + 30 градусов, на юге, на востоке, местами в центральных областях (тех, кто ближе к востоку, - ред.) +28 +33 градуса. В Киеве 27 июля - кратковременные дожди с грозами, местами ливни и град. Температура воздуха повысится до +28, +30 градусов", - подчеркнула Диденко.
28 июля дожди пройдут по всей территории страны, кроме востока. На западе будет +27 градусов, востоке и севере +31 градусов, юге +32 градусов. В центре воздух прогреется до +31 градусов.
Диденко добавила, что по прогнозам синоптиков, сухо будет в воскресенье, 28 июля, но запад все равно останется в дождях.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, погода, дождь
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