В правительстве нашли способ снизить цены на газ

27.07.2018 09:40

Как передает replyua.net, премьер Гройсман заявил, что Кабмин готов выставить на электронные аукционы 44 земельных участка с запасами газа 150 миллиардов кубометров газа. По мнению украинского экономиста и блогера Тараса Загороднего, это однозначно позитивное решение. Внутренняя добыча позволит обеспечить внутренний рынок доступным по цене газом, реально себестоимость около 60-80 дол за куб.



Экономист прогнозирует, что это даст возможность снизить цену не только для населения, но и для промышленности: химия, энергетическое машиностроение и так далее. И уйти от навязанного Украине «импортного паритета», который «убивает» экономику. Чем меньше мы производим – тем лучше для импортеров. Другой плюс – это возможность наращивать экспорт в ЕС, но для этого нужно сильно постараться, конечно. Cреди рисков может оказаться то, что эти участки могут скупить аффилированные с «Газпромом» структуры для того, чтобы заблокировать разработку наших месторождений. Денег у него для этого достаточно. Тем более, что ProZorro как раз и даст спокойно это сделать, поскольку нет никаких критериев кроме цены.



Тарас Заогородний отмечает, что это позволит выигрывать даже с разницей в 1 гривну. «Тут пока по шапке наконец Нефедову не дашь, потому риски остаются», – написал экономист. Он добавляет, что так уже было уже с «польскими трамваями», разница со львовскими оказалась 1 тыс. грн при контракте на 4 млрд, которые оказались как раз не «польскими», а что ни на есть российскими. И не просто российскими, а произведенными на «Уралвагонзаводе», который еще и танки производит, которые знаете где применяются.