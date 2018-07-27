В Украине изменятся правила оценки имущества

27.07.2018 20:36

В Украине введут новые правила оценки имущества. Как заявили в Фонде госимущества, новая система оценки будет способна бороться с белыми «коррупционными схемами» по заниженным ценам.



Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном сайте ведомства.



В ФГИ отметили, что старые методы позволяли недобросовестным оценщикам воспользоваться отсутствием реальной возможности проверять отчеты об оценке. Это позволяло им занижать стоимость имущества и заключать соглашения с копеечной суммой, снижая размер налоговых отчислений.



«За пять дней работы модуля и новой базы данных отчетов отказано в регистрации по 417 объектам на общую сумму почти 135 млн гривень. Причина — заниженная оценочная стоимость в 2-3 раза», — рассказал глава Фонда Виталий Трубаров.



«До сих пор у нас существовал Единый реестр оценок. Туда подавалась информация оценщиками имущества. Пользоваться реестром можно было на безвозмездной основе. Сегодня одна из украинских коммерческих фирм ("Ви Ай Пи Департмент", — ред.) разработала новый сервис "Оценка-online". За каждую операцию с сервисом оценщик и нотариус должны заплатить где-то около 390 грн. Коррупция заключается в том, что сервис, который должен быть бесплатным, собирает средства с украинцев в двойном размере. И все это оседает в кармане частной компании», — говорит юрист Ростислав Кравец.



Новая площадка предоставляет возможность обжаловать решение оценщика. Однако это потребует дополнительных временных и финансовых затрат, уточнил Кравец.



«В случае если лицо не согласно с оценкой своего имущества, оно может подать жалобу. На это есть 10 дней. Удалось обжаловать — вам повезло, не удалось — подавайте новую заявку на оценку имущества и платите снова 390 грн. Если раньше для оформления договора купли-продажи вам нужен был один день, сегодня это — неопределенный период», — пояснил ситуацию юрист.

Источник: https://zi.dn.ua