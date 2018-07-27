В Украине может появиться новый скоростной ж/д маршрут

27.07.2018 15:55

«Укрзализныця» рассматривает возможность запуска нового скоростного поезда по маршруту Киев — Николаев. Однако, реализовать данный проект станет возможно лишь после электрификации линии Долинская — Николаев.

Об этом в интервью изданию РБК-Украина рассказал и. о. главы правления «Укрзализныци» Евгений Кравцов.



— После электрификации участка железной дороги в Николаев однозначно возникнет потребность в запуске скоростного сообщения с этим городом, возможно, за счет продления маршрута Киев — Херсон для «Интерсити». Это — цель на этот год, — сказал он.

Также Кравцов отметил, что это потребует увеличения парка пассажирских вагонов и улучшения инфраструктуры.



— Правда, в плане на этот год у нас нет закупки новых скоростных поездов «Интерсити», но мы намерены закупать ускоренные пригородные дизель-поезда. К примеру, такой поезд сейчас успешно курсирует между Черновцами и Львовом, — отметил Кравцов.



Он также сообщил, что в настоящее время поезда «Интерсити» используются на 90%.



— Это очень популярные пассажирские поезда в Украине. После открытия нового Бескидского тоннеля мы активно обсуждаем скоростное сообщение по направлению Львов — Ужгород. Но для этого необходим дополнительный подвижной состав, — сказал Кравцов.

Напомним, что ранее Кравцов заявлял о возможности введения единого билета.

Источник: https://zi.dn.ua