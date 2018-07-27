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В Украине запретили известный лекарственный препарат

27.07.2018 15:38
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В Украине запретили известный лекарственный препарат

В Украине запретили "Фенобарбитал".

В Украине наложили временный запрет на применение и реализацию порошка для лечения эпилепсии.

Такое решение приняла Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.

Речь идет о порошке (субстанции) "Фенобарбитал" в мешках двойных полиэтиленовых, серии PBT/1718058. Производителем лекарств является Хармен Финохем Лтд., Индия.

Гослекслужба запретила это из-за несоответствия по показателю "Растворимость".



Теги: Украина, Донбасс, запрет, лекарства
 
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