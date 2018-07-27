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Зарплаты украинцев достигли исторического максимума, – блогер

27.07.2018 13:52
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Зарплаты украинцев достигли исторического максимума, – блогер

Российские экономисты из ВШЭ выяснили, что по паритету покупательской способности, цена в Штатах того, что можно купить за украинскую зарплату в Украине, зарплаты украинцев достигли исторического максимума.

До 2017 самые высокие зарплаты были в 2013 – эквивалент 1017 долларов. В прошлом году рекорд пал – 1073 доллара. Вот и ответ, почему количество оптимистов за год выросло сразу на 10%. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер Сергей Марченко.

По его словам, после поездок в Швейцарию и Германию было подозрение, что картинка с «зубожинням» несколько преувеличена. Когда там платишь за проезд в электричке 750 гривен, а тут едешь за 40 или когда в центре Киева обедаешь в 10 раз дешевле, чем в глухой альпийской деревушке, понимаешь, что один доллар тут и там – это совсем разная покупательская способность. Но это еще не все. Украинские зарплаты продолжают расти и, по итогам мая 2018-го некоторые экономисты насчитали уже 1271 доллар. Для сравнения, в России с их нефтедолларами зарплаты по ППС всего 1550 долл., что уже совсем близко к нашим значениям. 

Сергей Марченко пишет, что в связи с этим у него возникло два вопроса. Первый – почему такие интересные цифры считают в России, а не в Украине? Второй – что еще нужно, какие цифры, какие статистики, чтобы перестать ныть, что все плохо и начать работать?



Теги: Украина, Донбасс, зарплата, повышение
 
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