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Россия пытается заставить Запад предать Украину
Министр иностранных дел России Сергей Лавров вез с собой начальника генштаба вооруженных сил Валерия Герасимова в Германию и Францию точно не для того, чтобы говорить о миротворческой миссии. Российская "миротворческая" миссия уже полностью развернута в Крыму и Донбассе в виде оккупационных войск. Очевидно, они хотели запугать Меркель. Об этом 24 каналу рассказал дипломат, эксперт "Майдана иностранных дел" Александр Хаара, комментируя недавние встречи Лаврова и Герасимова с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
По мнению эксперта, заявленная русскими и немцами тема разговора – о сирийском конфликте – не выдерживает критики. Германия не присутствует в Сирии – ни в военном, ни в политическом плане. Германия – потерпевшая сторона из-за проблем беженцев. Именно поэтому Меркель потеряла поддержку внутри страны. Для нее этот вопрос важен с гуманитарной точки зрения, чтобы не разваливался ЕС. Поэтому Лаврову нет смысла брать на такие переговоры с собой начальника генштаба РФ.
"Главное, почему Лавров привез Герасимова к Меркель – чтобы дальше углублять трещину между США и Европой. Россияне увидели, что есть определенные линии разлома, которые можно использовать – для немцев этот вопрос "Северного потока-2". Для русских – это ключевой проект не потому, что они будут зарабатывать деньги. Это создаст новую геостратегическую ситуацию – союз между Берлином и Москвой, возможно, Парижем, и изменит сущность ЕС", – отметил Хара.
Во-вторых, считает дипломат, очевидно, Лавров и Герасимов пугали последствиями для ЕС в случае присоединения Украины и Грузии к НАТО. Ради этого туда и ездил Герасимов – рассказать, как будут действовать российские вооруженные силы. И какие тогда возникнут угрозы для Германии и Франции.
При этом, по мнению эксперта, без Украины решить любые вопросы по урегулированию конфликта в Донбассе невозможно. К тому же, отмечает он, сейчас сложилась интересная ситуация, когда и США, и Европа фактически отстаивают приближенные к Украине позиции.
"На Западе понимают, что в Украине не гражданский конфликт, а вооруженное вмешательство России. Там также понимают, что нет смысла в "миротворческих" предложениях Путина, так как они направлены не на решение конфликта, а на его затягивание, чтобы выйти из-под санкций. Это очередное наступление Кремля по всем фронтам, чтобы выйти из международной изоляции, закрепить за собой большую роль, чем регионального лидера, и перехватить инициативу по украинскому вопросу у Запада", – подчеркнул Александр Хара, говоря об идее референдума на Донбассе, высказанной президентом РФ во время недавней встречи с президентом США, а также о российском варианте миротворцев для Донбасса (исключительно на линии разграничения в качестве "телохранителей" для СММ ОБСЕ).
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Запад, геополитика
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