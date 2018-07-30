Боевики не смогут скрыться ночью: Украина получила новое оборудование из США

30.07.2018 21:46

Бойцы сил специальных операций Украины (ССО) получили современные панорамные очки ночного виденья.

Об этом сообщает "Диалог.UA".

Власти США одобрили предоставление Украине 200 миллионов долларов военной помощи. Они будут потрачены, в частности, и на оружие для бойцов ООС.

Сообщается, что бойцы ООС получили современное оборудование из США, в рамках помощи для защиты от российской агрессии на Востоке Украины.

Министерство обороны Соединенных Штатов передало очки GPNVG-18, которое позволяют бойцам увидеть ночью панорамный обзор 97°. При этом очки весят всего 765 грамм и работают 30 часов без подзарядки.

Оборудование переправлено в Украину согласно правилам международной торговли оружием ITAR. На данный момент неизвестно, был ли данный прибор в бою на Донбассе.