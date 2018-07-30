- Боевики не смогут скрыться ночью: Украина получила новое оборудование из США21:46
- День Независимости, три Спаса и пик звездопада Персеиды: На какие даты украинцам следует обратить внимание в августе20:52
- Стало известно, сколько раз виновница кровавого ДТП Зайцева покидала СИЗО20:03
- Лавров хочет дружить с братским народом Украины: глава МИД РФ назвал неожиданного виновника "ссоры"19:40
- Очередной скандал: награды для украинцев будут делать в России17:24
- Война на Донбассе: Будет ли обострение ситуации перед выборами в Украине16:34
- СМИ: Украина проиграла важную тяжбу с Россией14:22
- Ряды ВСУ редеют - за полгода уволилось 11 000 офицеров: МОУ требует увеличить расходы на зарплаты на 4,5 млрд11:40
- Погода на сегодня: дожди, грозы, температура 32 градуса08:45
- Донбасс как разменная монета: идет большой торг22:20
Боевики не смогут скрыться ночью: Украина получила новое оборудование из США
Бойцы сил специальных операций Украины (ССО) получили современные панорамные очки ночного виденья.
Об этом сообщает "Диалог.UA".
Власти США одобрили предоставление Украине 200 миллионов долларов военной помощи. Они будут потрачены, в частности, и на оружие для бойцов ООС.
Сообщается, что бойцы ООС получили современное оборудование из США, в рамках помощи для защиты от российской агрессии на Востоке Украины.
Министерство обороны Соединенных Штатов передало очки GPNVG-18, которое позволяют бойцам увидеть ночью панорамный обзор 97°. При этом очки весят всего 765 грамм и работают 30 часов без подзарядки.
Оборудование переправлено в Украину согласно правилам международной торговли оружием ITAR. На данный момент неизвестно, был ли данный прибор в бою на Донбассе.
Теги: Украина, Россия, США, Донбасс, торговля, оружие, оборудование, ночное зрение
- Американское летальное оружие уже в Украине
- Глава Пентагона Мэттис принял стратегическое решение о предоставлении Украине летального оружия - The Wall Street Journal
- Огромное количество вооружения на Донбассе не может принадлежать сепаратистским отрядам, состоящим из шахтеров и заводских рабочих - США жестко осудили РФ
- Конфликт на Донбассе: просматриваются два пути
- Путину не удалось переубедить Трампа: США дают $200 млн на оружие для ВСУ - подробности
- В Луганске "мусорный коллапс"21:18
- Боевики «ДНР» провели облаву и задержали 260 человек20:31
- В Москве решают судьбу своих марионеток в «верхушке ДНР»18:48
- Появилось красноречивое фото о «судьбе ДНР»18:26
- ВСУ рассказали детали кровопролитного боя под Крымским. ВИДЕО18:01
- "Нужно срочно записать обращение к Путину..." - Казанский сообщил о крупной проблеме в Донецке17:46
- Очередной скандал: награды для украинцев будут делать в России17:24
- «ДНР» наводнили денежными купюрами, пришедшими в негодность16:55
- Война на Донбассе: Будет ли обострение ситуации перед выборами в Украине16:34
- Готовы разбить вражеский десант РФ в любой момент: бойцы ВСУ серьезно усилили позиции на Азовье15:47
- Боевики не смогут скрыться ночью: Украина получила новое оборудование из США21:46
- В Луганске "мусорный коллапс"21:18
- День Независимости, три Спаса и пик звездопада Персеиды: На какие даты украинцам следует обратить внимание в августе20:52
- Боевики «ДНР» провели облаву и задержали 260 человек20:31
- Стало известно, сколько раз виновница кровавого ДТП Зайцева покидала СИЗО20:03
- Лавров хочет дружить с братским народом Украины: глава МИД РФ назвал неожиданного виновника "ссоры"19:40
- Лукашенко госпитализирован с инсультом19:14
- В Москве решают судьбу своих марионеток в «верхушке ДНР»18:48
- Появилось красноречивое фото о «судьбе ДНР»18:26
- ВСУ рассказали детали кровопролитного боя под Крымским. ВИДЕО18:01
- Война на Донбассе: Будет ли обострение ситуации перед выборами в Украине16:34
- Украинцев ждут новые правила аренды: как и что может измениться16:14
- Единственный аргумент Кремля: известный адепт «Новороссии» объяснил новую идею Путина по Донбассу15:26
- Выплата недополученной пенсии в связи со смертью: что нужно знать переселенцам15:05
- 6 случаев, когда воду категорически нельзя пить!08:25
- Референдум для Донбасса: как политики и политологи отреагировали на идею Кремля21:20
- Стоматологи назвали самые вредные продукты для зубной эмали22:15
- Тривожні ознаки діабету21:00
- В Украине запретили известный лекарственный препарат15:38
- Почему любители хлеба каждый день губят свое здоровье13:20
- Страсти в оккупированной Горловке: бандиты, биты и сорванный запуск "Стирола"
- Названы новые проблемы переселенцев: какие и где
- Смертельный взрыв на кладбище в Горловке: данные журналиста и разведки
- Из-за перевозчиков и проблем с пенсиями в Донецкой области гибнут люди
- В Донецке новые автобусы ездят "на бутылках"
- Ночью пылала Луганщина
- Донбасс: опубликованы свежие данные о штурме линии разграничения
- Страшное преступление на Донбассе: мужчину и женщину забили лопатой и сожгли
- Стало известно, сколько человек не пропустили через донбасские пункты пропуска
- «Опять на костылях»: в соцсети сообщили о серьезном ранение главаря «ДНР»