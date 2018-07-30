Лавров хочет дружить с братским народом Украины: глава МИД РФ назвал неожиданного виновника "ссоры"

30.07.2018 19:40

Руководство РФ вновь заговорило о "братских народах Украины и России", намекая на необходимость восстановления дружбы, что на фоне войны на Донбассе и оккупации Крыма прозвучало особо цинично.

При этом виновником проблем в отношениях двух стран Лавров назвал страны Запада. Глава МИД России Сергей Лавров, выступая на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов на Клязьме, заявил, что Украину и Россию связывает тысячелетняя история совместных отношений, а нынешняя вражда выглядит "аномальной", передает dialog.ua.

О причинах "вражды", которая на Донбассе вылилась в открытую войну, российский министр говорить не стал. Более того, Лавров заявляет о неприемлемости предложенного Западом Украине" выбором между РФ и западом.

По его словам, еще в 2004 году западные коллеги стали публично "не стесняясь в микрофон заявлять: украинский народ должен сделать выбор – либо он с Россией, либо он с Европой".

Такой подход Лавров называет неприемлемым. Отметим, что отношения между странами резко обострились после российского вторжения на Донбасс и в Крым, что в 2014 году стало настоящим ударом для Украины.

На протяжении всего времени российские власти периодически вновь вспоминают о братских отношениях, параллельно осуществляя поставки оружия террористам на Восток страны.