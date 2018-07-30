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Погода на сегодня: дожди, грозы, температура 32 градуса

30.07.2018 08:45
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Погода на сегодня: дожди, грозы, температура 32 градуса

Сегодня, 30 июля, по всей территории Украины, за исключением северных, некоторых центральных и восточных областей, ожидаются дожди с грозами. Об этом сообщает Укргидрометценр.
На западе прогнозируют дожди с грозами, температура воздуха будет держаться на уровне от +25 до +31 градуса.
На востоке Украины пройдут дожди, за исключением Луганской и Днепропетровской областей, днем столбик термометра поднимется до +31. В центральной части Украины преимущественно без осадков, днем в регионе 27-30 градусов выше нуля.
На севере без осадков, днем от +27 до +29. На юге прогнозируются дожди с грозами, температура 28-32 градуса тепла.
В Киеве без осадков, воздух прогреется до +29 градусов.



Теги: Донбасс, погода, дождь, гроза
 
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