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Ряды ВСУ редеют - за полгода уволилось 11 000 офицеров: МОУ требует увеличить расходы на зарплаты на 4,5 млрд

30.07.2018 11:40
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Ряды ВСУ редеют - за полгода уволилось 11 000 офицеров: МОУ требует увеличить расходы на зарплаты на 4,5 млрд

Минобороны Украины просит Кабинет министров о дополнительном финансовом обеспечении в размере 4,5 млрд гривен для денежного обеспечения военных.

Пресс-центр Вооруженных сил Украины опубликовал письмо о повышении финансирования Минобороны за подписью главы МОУ премьер-министру Владимиру Гройсману, передает "Диалог.UA".

"Для выплаты денежного обеспечения во втором полугодии 2018 г. нужен дополнительный финансовый ресурс в сумме 4,5 млрд, что необходимо учесть при доработке показателей расходов госбюджета на 2018 год", - отметили в ВСУ.

Также в Минобороны подчеркнули, что недостаточный уровень денежного обеспечения является основной причиной увольнения военных после окончания контракта. "С января по июнь уволилось 11 тыс. офицеров и контрактников, имевших военный опыт, еще 18 тыс. должны уволиться до конца 2018 года", - озвучили статистику в ВСУ.



Теги: Украина, Донбасс, финансы, зарплата, увольнение, Кабмин, ВСУ, Минобороны, Гройсман
 
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