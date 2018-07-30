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Стало известно, сколько раз виновница кровавого ДТП Зайцева покидала СИЗО
30.07.2018 20:03
За все время пребывания в СИЗО подозреваемая в смертельном ДТП на улице Сумской в Харькове Елена Зайцева 29 раз покидала территорию изолятора. Об этом сообщили в Северо-Восточном МРУ по вопросам исполнения уголовных наказаний, передает УНИАН.
Зайцева покидала учреждение для посещения суда, следственных экспериментов и больницы. Второго обвиняемого, Геннадия Дронова, вывозили 26 раз — в суд и на следственные эксперименты.
Стоит отметить, что украинцев возмутил тот факт, что Зайцева якобы приходит на слушания со свежим перманентным макияжем. Кроме того, ее видели за пределами учреждения исполнения наказаний №27 — на территории Центральной клинической больницы №5.
Теги: Донбасс, Харьков, СИЗО, ДТП
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