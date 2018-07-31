Россия попытается повлиять на выборы в Украине – Турчинов

31.07.2018 18:50

Россия попытается оказать влияние на итоги предстоящих выборов в Украине. Об этом сообщает издание РБК-Украина, ссылаясь на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, передает zi.dn.ua.

По его мнению, дестабилизация ситуации в Украине является одной из приоритетных задач для России на сегодняшний день.

«Сегодня у них один из приоритетов — это внутренняя дестабилизация ситуации. Безусловно, будут пытаться влиять на результаты президентских и парламентских выборов», — отметил Турчинов.

Также СНБО не исключает и возможных агрессивных действий против Украины в случае отсутствия необходимых результатов.

«Но мы не исключаем и агрессивных действий против нашей страны, когда они увидят, что другие формы не дают результатов», — отметил Турчинов.

Ранее Александр Турчинов заявлял о возможных провокационных действиях России в Азовском море.

Также секретарь СНБО рассказал о работе СБУ после введения формата ООС.