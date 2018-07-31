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С популярного украинского курорта сбежала толпа туристов

31.07.2018 22:50
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С популярного украинского курорта сбежала толпа туристов

Туристы на известном украинском курорте оказались не готовы к капризам погоды
Инцидент произошел в Кирилловке. В сети появились фотографии, как туристы спасались от дождя на популярном курорте в Запорожской области, передает politeka.
На снимках видно, как толпы людей бросились в одно время покидать пляж и толпились на лестнице. Местные СМИ отметили, что такого количества отдыхающих в Кирилловке еще не было.
Сейчас в курортном поселке разгар сезона, отдыхающие с разных уголков страны заполнили пляжи. Море в этом году преимущественно радует — штормит редко, водорослей нет, а медузы, если и встречаются, то нечасто. Поэтому на пляжах почти нет свободного места, во всяком случае возле берега.
При этом 28 июля на Запорожскую область обрушился шторм. В Кирилловке в тот день сильный ветер и ливень буквально смывали базы отдыха. Многие отдыхающие решили покинуть курорт, поэтому на дорогах образовались заторы.



Теги: Донбасс, курорт, побег, туристы
 
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