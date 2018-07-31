Турчинов: Россия готовит масштабную провокацию

31.07.2018 17:12

Россия стянула войска к границе с Украиной и готовит атаку.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, передает tribun.com.ua.

По его словам, вооруженные силы России готовятся к активным военным действиям.

"Другой вопрос - когда они будут готовы использовать масштабную провокацию. Мы должны быть ежедневно готовы к этому", - пояснил Турчинов.

Секретарь Совета нацбезопасности добавил, что концентрация войск свидетельствует о том, что РФ не снимает с повестки дня именно агрессивную форму давления на Украину.