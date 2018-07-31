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Турчинов жестко прошелся по идее "референдума Путина" на Донбассе
Россия запускает очередную провокацию и хочет посмотреть, как на эту чушь отреагирует украинское правительство. Об этом журналистам рассказал секретарь СНБО Александр Турчинов, передает "Диалог.UA".
Ранее глава России заявил, что "референдум" на оккупированном востоке Украины требует дополнительного "уточнения". Он полностью убежден, что идея об очередном "референдуме Путина" является прямой провокацией.
По его словам, Россия будет всячески влиять на Украину. Кремль постарается протолкнуть своего кандидата на президентских выборах, а если этого не удастся, то начнется очередная эскалация конфликта на Донбассе.
Турчинов сообщил, что российские военные уже находятся недалеко от границ с Украиной и ждут приказов командования.
Секретарь СНБО отметил, что говорить о каких-либо политических мероприятиях на оккупированных территориях нельзя и этого не будет, пока Крым и Донбасс не будет находится контролем украинских войск.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Турчинов, Путин, Крым, СНБО, референдум, оккупация
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