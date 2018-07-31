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В Бердянске убили ветерана АТО. ВИДЕО

31.07.2018 19:53
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В Бердянске убили ветерана АТО. ВИДЕО

В Бердянске Запорожской области, во вторник, 31 июля, был убит известный активист, ветеран АТО Виталий Олешко с позывным "Сармат".
Как сообщил его друг Андрей Маджаров, Олешко убили выстрелом в спину из двуствольной винтовки, практически у него на глазах.
Видео с места преступления Маджаров опубликовал в сети
По информации местных СМИ, инцидент случился во дворе гостиницы, принадлежащей семье Олешко. Преступников было двое. Приехали они на красном автомобиле, предположительно марки "Таврия".

Источник Трибун



Теги: Донбасс, Бердянск, убийство, ветеран, АТО
 
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